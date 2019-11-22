Газпром выставил на продажу акции на 187 млрд рублей с большой скидкой

Цена размещения акций Газпрома его «дочкой» «Газпром газораспределение» установлена на уровне 220,72 рубля, что соответствует скидке в 11% к уровню закрытия торгов в среду и 13,2% к закрытию торгов в четверг, когда собирались заявки в ходе SPO.

Всего поступило 479 заявок общим объемом 237,75 млрд рублей на покупку 850 590 751 акции (что соответствует 3,59% капитала «дочки»). Таким образом, пакет продается примерно за 187,742 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Тем временем российский рынок акций усилил темпы роста по основным индексам вслед за акциями Газпрома, которые дорожают более чем на 1%, сообщает «Прайм». Так, индекс Мосбиржи к 10.23 мск пятницы вырос на 0,4% – до 2954,55 пункта, индекс РТС поднялся на 0,41% – до 1460,71 пункта.

Акции Газпрома к текущему моменту растут на 1,15% – до 257,28 рубля. При этом на открытии торгов акции Газпрома снижались на 0,49%.

Монетизацию «квазиказначеек» размером около 6,64% анонсировал в конце июня глава Газпрома Алексей Миллер. Через месяц две «дочки», зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали их часть, а именно 2,93% акций, по 200,5 рубля за штуку. Это соответствовало стоимости всего размещенного пакета примерно в 139 млрд рублей.