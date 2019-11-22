Эксперт объяснил провал сирийской ПРО при отражении атаки Израиля

«В пользу Израиля сыграли малое расстояние, рельеф и эффект неожиданности. У атакующей стороны всегда преимущество перед обороняющимся», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя видеозапись, на которой системы ПВО Сирии якобы терпят неудачу при попытке отразить израильские авиаудары.

«Такие случаи в дивизионе ПВО, стоящем на боевом дежурстве, случаются. Иногда ракета не управляется по каким-либо причинам. Может быть превышен срок хранения на пусковых установках, может не вовремя прошли контрольные испытания, какой-то параметр вышел за зону допуска и так далее. Даже на учениях в России случались такие инциденты. А тут страна семь лет воюет, запасы ракет истощены, условия содержания комплексов и ракет, как в мирное время, соблюдать невозможно», – сказал генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев, экс-заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ.

В Twitter появилось видео, на котором, как утверждается, системы ПВО, стоящие на вооружении подразделений сирийской армии, терпят неудачу при попытке отразить израильские авиаудары. Напомним, что в ночь на среду самолеты израильских ВВС обстреляли пригороды Дамаска. Сирийские власти при этом заявили об уничтожении большинства ракет противника.

На видео заметно, как с территории города последовательно взлетают несколько ракет и почти сразу падают на землю. Третья ракета взлетела в воздух и взорвалась уже там. Неясно, произошло это в результате столкновения с израильской ракетой или было самоликвидацией. По версии израильского портала МIGNews, радары ракет после запуска потеряли в результате применения современных средств электронной войны. Издание утверждает, что израильскими военными «были применены средства подавления вражеских радаров».

Айтеч Бижев скептически оценил данную версию. По его мнению, в пользу Израиля сыграло не подавление средствами радиоэлектронной борьбы систем ПВО Сирии (использующей в том числе ЗРК С-300), а сочетание нескольких факторов, а именно: малое расстояние, использование самолетами ВВС Израиля рельефа местности и эффект неожиданности.

«Я неоднократно бывал в Дамаске и могу сказать – расстояние от столицы Сирии до границы с Израилем всего 50-60 километров, поэтому постоянно держать там системы ПВО в полной боевой готовности просто невозможно», – поделился Бижев. «Самолеты противника, атакуя Дамаск, как правило, используют рельеф местности, пробираются на малых высотах, выныривают из-за горы, взлетают «свечкой» вверх и наносят удары, – отметил собеседник. – Там очень тяжело вести противовоздушную оборону, потому что подлетное время отрицательное, самолеты в зону поражения входят лишь на какие-то минуты. Система ПВО просто может не успеть привести себя в действие».

«Кроме того, представляете какое это напряжение для личного состава – постоянно включенная аппаратура, наблюдение. Да радиолокационное поле действует постоянно, но зенитно-ракетные комплексы держать включенными сутки, неделю, год невозможно. Так что говорить о том, что Израиль подавил или уничтожил сирийскую ПВО, я бы не стал» – отметил экс-заместитель главкома ВВС РФ.

Инцидент с прорывом сирийской ПВО носит эпизодический характер. В каждом конкретном случае надо разбираться индивидуально. У Сирии продуманная, последовательная эшелонированная система противовоздушной обороны. Хорошая система, акцентировал эксперт.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила: в ходе авианалета израильские самолеты поразили десятки расположенных в Сирии позиций правительственной армии и иранских спецназовцев из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). При этом сирийское агентство SANA сообщило о гибели двух мирных жителей и ранении нескольких десятков человек, «в результате удара по небольшому городу Беит-Сабер в Саасе к юго-западу от Дамаска».

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