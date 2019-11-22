Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах

На видео ФСБ России хорошо видно, что унитазы в гальюнах украинских кораблей целы и невредимыФото: кадр из видео
В производстве антироссийских фальшивок Украина скатилась до в прямом смысле туалетных аргументов. В Киеве утверждают, что Россия, возвращая Украине ее военные катера, сняла с кораблей «даже унитазы». Мало того, что это прямая ложь. Куда забавнее то, что уже не первый раз туалетные принадлежности фигурируют в бездоказательных обвинениях в адрес России и ее вооруженных сил. Подробности...
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Москва успешно скрестила метро и электрички

Открыть важнейший для Москвы транспортный проект приехал президент ПутинФото: Сергей Карпухин/ТАСС
В столице запущены «Московские центральные диаметры» – МЦД. В официальной церемонии открытия принял участие Владимир Путин – он проехал на новом поезде «Иволга» по МЦД-1 от Белорусского вокзала до станции «Фили». Участие президента страны полностью соответствует важности запущенного проекта. В чем большие плюсы новой дороги и ее небольшие минусы? Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы - но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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Человечество бьется в экологической истерике

Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук
Словом года стало словосочетание (что само по себе неприятно) climate emergency. Русский перевод «чрезвычайная климатическая ситуация» (или «климатическое ЧП») выглядит просто отталкивающе. Подробности...
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Европа и Украина разочарованы друг в друге

Глеб Простаков, журналист
21 ноября Украина буднично празднует шестую годовщину Евромайдана. Спустя шесть лет после этого события число граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении, продолжает расти. Подробности...
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

              22 ноября 2019, 08:31

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик, могут исчезнуть уже в скором времени из-за появления новых технологий, заявили эксперты Института развития интернета (ИРИ).

              По мнению ИРИ, в работе указанных специалистов редко требуются развитое воображение и творческий подход, передает RT.

              «Под угрозой, скорее, находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий – механические», – отметили эксперты.

              Подчеркивается, что люди подобных профессий чаще всего не сталкиваются с тем, чтобы принимать сложные решения.

              Отметим, что в январе 2019 года глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов заявлял, что «одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире – это продавцы и водители».

              В августе газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». То есть люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей.


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