Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик, могут исчезнуть уже в скором времени из-за появления новых технологий, заявили эксперты Института развития интернета (ИРИ).

По мнению ИРИ, в работе указанных специалистов редко требуются развитое воображение и творческий подход, передает RT.

«Под угрозой, скорее, находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий – механические», – отметили эксперты.

Подчеркивается, что люди подобных профессий чаще всего не сталкиваются с тем, чтобы принимать сложные решения.

Отметим, что в январе 2019 года глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов заявлял, что «одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире – это продавцы и водители».

В августе газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». То есть люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей.