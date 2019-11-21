В Турции пропал российский футболист

Российский футболист Заур Садаев турецкого клуба «Анкарагюджю» более недели не выходит на связь со своим клубом, сообщили турецкие СМИ.

Как передает издание Milliyet, экс-форвард грозненского «Ахмата» оборвал все контакты с клубом еще во время перерыва на игры сборных и более недели не посещает тренировки команды. В «Анкарагюджю» не знают о местонахождении игрока.

«Сейчас его нет с нами. Мы не можем связаться с ним никаким способом. Идет уже седьмой или восьмой день после 4-дневной паузы, и Садаев все еще отсутствует. Поскольку мы не смогли связаться с ним, мы приняли решение сообщить об этом нашим болельщикам», – передает РИА «Новости» слова главного тренера «Анкарагюджю» Мустафы Каплана.



Одной из возможных причин отсутствия Садаева в расположении клуба называются финансовые проблемы в команде из столицы Турции.

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