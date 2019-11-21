В МВД сочли угрозой подобные «Фризиуму» лекарства

Незарегистрированные в России лекарства, покупаемые людьми за рубежом, «безусловно, представляют потенциальную угрозу», если содержат наркотические средства и могут быть использованы не по назначению, заявил в Госдуме врио начальника антинаркотического главка МВД Кирилл Смуров.

Смуров заявил, что лекарства «представляют угрозу, если попадут в бесконтрольней оборот и в руки наркозависимых граждан, потому что они будут из них извлекать, делать из них какую-то выдержку», передает «Интерфакс».

Он добавил, что в распоряжении Минздрава имеются правовые механизмы по регистрации и легализации подобных препаратов.

«Мы – правоохранительные органы, мы – исполнительный орган, для нас в этом (ввозе незарегистрированных препаратов) есть нарушение закона. Оно (лекарство) у нас не зарегистрировано, значит, оно незаконно, оно может быть полезно с медицинской точки зрения, незаменимо и так далее, но есть совершенно конкретные правовые механизмы, которые соответствующие ведомства должны реализовать, чтобы эти лекарства ввести в законное поле. Введут, у нас не будет никаких вопросов», – объяснил представитель МВД.

Напомним, по данным Минздрава, в незарегистрированном в России противосудорожном препарате «Фризиум» нуждаются от 2 до 3 тыс. российских детей, страдающих эпилепсией.

В начале сентября ведомство закупило 10 тыс. упаковок препарата. В ведомстве также заверили, что ведется работа по регистрации отечественного аналога препарата.

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением выделил из резервного фонда 26 млн 128 тыс. рублей на закупку, ввоз и распределение свыше 11 тыс. упаковок препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

В конце октября «Фризиум» начали бесплатно выдавать в Москве.

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