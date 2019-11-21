Жительниц Алтая обвинили в пытках девушки

В Горно-Алтайске четырех местных жительниц обвинили в похищении и истязании девушки, сообщает региональная прокуратура.

Одна из обвиняемых в состоянии алкогольного опьянения избила потерпевшую из-за личной неприязни, отметило надзорное ведомство, передает РИА «Новости». При этом она сломала пострадавшей ребро.

«Позже к пыткам присоединились еще три женщины – они обливали потерпевшую горячим чаем, душили шнуром электрического удлинителя, подожгли ей волосы на голове. Однако и на этом все не прекратилось. Женщины вывезли свою жертву из квартиры и сутки удерживали в доме одной из обвиняемых до приезда полиции», – добавили в прокуратуре.

У потерпевшей диагностировали множество телесных повреждений, обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

В октябре жительницу Алтайского края заподозрили в истязании приемных детей.