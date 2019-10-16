Жительницу Алтайского края заподозрили в истязании приемных детей

Следственный комитет в Алтайском крае возбудил уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в истязании приемных детей, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Дело завели по признакам «причинения физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщается на сайте СК.

По информации следствия, с осени 2015-го по май 2019 года женщина не исполняла обязанности по воспитанию шести приемных детей. Кроме того, опекун истязала детей, применяя к ним физическое и психическое насилие.

Отмечается, что приемные дети неоднократно обращались в органы опеки с жалобами, однако никаких мер предпринято не было.

Следователи СК настояли на изъятии несовершеннолетних из опекаемой семьи.

В ведомстве добавили, что также начата проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

Уполномоченный при губернаторе региона по правам детей Ольга Казанцева отправилась в Заринский район, чтобы встретиться с пострадавшими детьми для изучения обстоятельств, передает ТАСС.

Ранее суд обязал 62-летнюю жительницу Москвы передать внучатого племянника, родители которого находятся в тюрьме, в детдом, так как пенсионерка сдала принадлежащую мальчику квартиру в аренду.