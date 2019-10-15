У бабушки-опекуна решили забрать внука из-за сдачи его квартиры в аренду

Нагатинский районный суд столицы обязал 62-летнюю жительницу Москвы передать внучатого племянника, родители которого находятся в тюрьме, в детдом, так как пенсионерка сдала квартиру, принадлежащую мальчику, в аренду.

По мнению представителей управления соцзащиты, женщина из корыстных побуждений нарушила имущественные права ребенка, сдав в аренду его квартиру по заниженной цене и не согласовав эту процедуру с органами опеки, передает RT.

Так женщина хотела получить деньги для оплаты коммунальных услуг. Она заявляет, что не знала о существовании льгот, освобождающих сирот от оплаты ЖКХ.

Родители опекаемого мальчика отбывают наказание в тюрьме: отец за убийство, мать – за организацию наркопритона. Ребенок был изъят из семьи два года назад, претензий к опекуну не возникало.

О сдаче квартиры в аренду стало известно в 2018 году. Так, женщина уговорила мать опекаемого ребенка подарить ему квартиру, после сделала там ремонт и начала сдавать жилье дальним родственникам за символическую сумму. На вырученные средства она планировала оплачивать «коммуналку».

Отмечается, что основная претензия соцработников – слишком маленькая арендная плата за квартиру, которая находится в собственности мальчика, и то, что пенсионерка решила заключить договор аренды, не уведомив ОСЗН.

Также женщина работала стоматологом. В марте 2019 года она ушла на работу и попросила родственников присмотреть за мальчиком. Комиссия обвинила опекуна, что та оставила подопечного с незнакомыми людьми.

Кроме того, женщина едва не подпала под уголовное преследование, когда отказалась отдать ребенка и уехала с ним на отдых в Турцию.

Теперь пенсионерка планирует обратиться в прокуратуру Москвы и в столичный аппарат уполномоченного по правам человека.

Напомним, в 2017 году у приемной матери забрали семь детей, так как у одного из мальчиков были длинные волосы.

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