Изъятые у приемной матери в Хакасии дети вернулись в семью

Семеро детей, изъятых у приемной матери из-за длинных волос одного из них, возвращены в семью, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ауль.

Дети «чувствуют себя нормально, так как вернулись в привычную обстановку», передает ТАСС.

Решение суда о возвращении детей жительнице села Боград в Хакасии Любови Лицегевич поддержал глава республики Виктор Зимин, сообщает РИА «Новости».

Действия органов опеки Зимин счел «неквалифицированными» и пообещал, что после тщательного разбирательства «виновные понесут наказание».

Ранее советники детского омбудсмена Анны Кузнецовой нашли нарушения в работе органов опеки в Хакасии, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

Выяснилось, что с нарушениями был заключен договор о приемном родителе, когда месяц назад девочку из семьи Лицегевич передавали в другую приемную семью: новый опекун не имел права быть приемным родителем, так как не прошел соответствующие курсы.

Кроме того, «территориальными органами опеки не защищаются и имущественные права несовершеннолетних»: средства сирот размещаются «на невыгодных вкладах в банках».

Напомним, служба опеки изъяла у жительницы Хакасии семерых усыновленных детей из-за того, что волосы ее сына-дошкольника сочли слишком длинными для мальчика.

Позже суд признал действия органов опеки незаконными.