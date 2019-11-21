Forbes назвал топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций

Зампредседателя совета директоров «Сибура», председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков занял первое место в рейтинге директоров-капиталистов по версии Forbes.

Журнал в третий раз составил рейтинг 20 топ-менеджеров с самыми дорогими пакетами акций своих компаний. Из 200 крупнейших по выручке за минувший год компаний были выбраны те, в которых владельцы разделяют акции с менеджерами.

В шорт-лист вошли действующие руководители и бывшие, которые после ухода с поста главы компании продолжили работу в ее совете директоров, а их пакеты не превышают 10% уставного капитала.

Для оценки публичных компаний Forbes пользовался котировками на 22 октября 2019 года, оценку частных проводил в основном методом сравнения с торгуемыми аналогами.

Так, пакет акций Дюкова в «Сибуре» оценивается в 472 млн долларов. Второе место в рейтинге, как и в 2018 году, занимает председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов – его пакет издание оценивает в 411 млн долларов.

На третьем месте расположился гендиректор USM Management Иван Стрешинский с пакетом в 397 млн долларов.

На четвертом месте председатель правления, генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский – 308 млн долларов.

Пятерку лидеров замыкает председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев – 116 млн долларов.

Общая оценка пакетов всех 20 директоров снизилась по сравнению с показателем 2018 года на 35%, до 2,2 млрд долларов. В этом году порог входа в рейтинг составил 2,2 млн долларов – с таким результатом на 20-м месте оказался новичок списка, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Также впервые в рейтинг вошли президент «Ростелекома» Михаил Осеевский (5,9 млн долларов), президент АФК «Система» Андрей Дубовсков (4,7 млн долларов) и президент Сбербанка Герман Греф (2,6 млн долларов).

Из участников рейтинга минувших лет свои пакеты не увеличил никто, но многие уменьшили, причем некоторые – до нуля. Так, лидер рейтинга 2017 года Дмитрий Стрежнев, руководивший компанией «Еврохим», ушел летом 2019 года, продав свои 10% акций самой компании за 785 млн долларов. Список также покинули Сергей Боев (руководил РТИ), Роман Савушкин (руководил НПК ОВК) и Сергей Иванов («Алроса»).

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