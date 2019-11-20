Forbes назвал самых богатых российских блогеров Instagram

Первую строчку рейтинга 15 российских блогеров, которые больше всего зарабатывают в Instagram, по версии журнала Forbes, заняла телеведущая Ксения Собчак.

В рамках исследования эксперты проанализировали данные исследовательской компании Double Data с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года. Специалисты Double Data изучили аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более 2 млн человек. Из них были отобраны 32 блогера с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Далее Forbes собрал данные о стоимости размещения различных типов публикаций у этих блогеров и выделил 15 человек, заработавших больше всего. После этого журнал связался с ними для корректировки информации.

Так, Собчак монетизирует свой аккаунт в Instagram, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. Телеведущая часто отмечает в своем профиле бренды одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. Доход Собчак, по оценке журнала, составил 1,6 млн долларов.

Вторую строчку заняла телеведущая Регина Тодоренко с доходом 860 тыс. долларов, третью – певица Ольга Бузова с таким же доходом. На четвертом месте – автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев с доходом 850 тыс. долларов, на пятом – певица Полина Гагарина, чей доход составил 770 тыс. долларов. Певица Елена Темникова заняла шестое место рейтинга с доходом 760 тыс. долларов.

Далее следуют боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (570 тыс. долларов), актриса Анна Хилькевич (570 тыс. долларов), продюсер Яна Рудковская (560 тыс. долларов), блогер Ида Галич (550 тыс. долларов), модель Дарья Клюкина (560 тыс. долларов), певица Вера Брежнева (480 тыс. долларов), телеведущая Ирена Понарошку (430 тыс. долларов), бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня (410 тыс. долларов). Замыкает рейтинг актриса Наталья Рудова с доходом 400 тыс. долларов.

«Причина того, что в рейтинге одни звезды и медийные личности, -– кроссплатформенность, когда подписчики идут за звездой с платформы на платформу», – заявил специалист Double Data Лев Грунин.

Каков объем рынка рекламы в российском Instagram, точно не знает никто. Обусловлено это тем, что большая часть контрактов до сих проходит всерую. По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей.

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