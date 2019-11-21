Глава Якутии присоединился к ежедневному исполнению школьниками гимна

Глава Якутии Айсен Николаев, обязавший школьников республики ежедневно перед занятиями исполнять российский гимн, в четверг сам спел его вместе с учащимися одной из школ Якутска.

Николаев сообщил в Instagram, что в четверг была заложена «новая замечательная традиция» – исполнение гимна России перед началом уроков.

«Я пел гимн вместе с детьми, и это было очень волнительно», – добавил он.

По словам главы региона, чтобы молодежь оставалась жить и работать на Дальнем Востоке, в Якутии, нужно, чтобы все дети были уверены в том, что их будущее – в России.

«Это возможно только в том случае, если каждый ребенок будет расти в среде, определяющей его гражданственность и бережное отношение к своей стране и малой родине», – добавил он.

Напомним, в среду министр образования и науки Якутии Владимир Егоров подписал приказ, согласно которому все школы Якутии обязаны обеспечить ежедневное исполнение гимна России.