Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России

Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров подписал приказ, согласно которому все школы Якутии обязаны обеспечить ежедневное исполнение гимна России.

Приказ был подписан в связи с поручением главы Якутии Айсена Николаева разработать проект «Мы – будущее России».

«Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (по согласованию) обеспечить введение в практику общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) ежедневное исполнение Государственного гимна Российской Федерации», – говорится в опубликованном на официальном информационном портале республики документе.

В тексте указа говорится, что проект направлен на «формирование у подрастающего поколения уверенности в своем будущем, востребованности и ответственного участия в развитии республики и страны».

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел опрос, согласно которому 72% российских школьников считают себя патриотами.