В ОНФ выяснили отношение школьников к патриотизму

Согласно данным опроса, который провел Общероссийский народный фронт (ОНФ), 72% российских школьников считают себя патриотами.

По мнению 75% опрошенных школьников, патриотизм проявляется в любви к своей стране и гордости за нее, передает RT. При этом 56% заявили, что это качество проявляется в знании гимна и истории страны, а 49% уверены, что патриотизм – это готовность защищать Родину.

Еще 25% школьников заявили, что патриотизм заключается в сохранении исторической памяти, участии в памятных мероприятиях, а для 19% в нежелании уезжать из России (19%).

Из опроса ОНФ следует, что 30% опрошенных состоят в органах школьного самоуправления, 26% занимаются волонтерской деятельностью, 17% участвовали в работе молодежных парламентов и советов. Наименее популярной активностью оказались акции протеста – в них принимали участие 9% опрошенных.

Более половины опрошенных школьников (60%) заявили, что получают информацию о жизни страны из соцсетей и ТВ.

Напомним, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян отказывают в праве называться патриотами людям, которые не чувствуют любви к Родине и уклоняются от службы в армии.