В Подмосковье инспекторы ДПС вывели жителей из горящего дома

В Подмосковье инспектор ГИБДД Дмитрий Будычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин вывели людей из загоревшегося дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Инспекторы ДПС ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» Московской области старший лейтенант полиции Дмитрий Будычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин, находясь на маршруте патрулирования, заметили дым над многоквартирным домом по улице Первомайской», – говорится в сообщении Волк, опубликованном на сайте ведомства.

Правоохранители сообщили об инциденте в экстренные службы и направились на место происшествия. На втором этаже они заметили двух мужчин, просивших о помощи. Сотрудники ДПС остановили проезжавшую мимо грузовую машину и припарковали ее рядом со стеной дома, после чего оба жителя смогли спуститься на тентованный кузов грузовика.

«Затем сотрудники полиции вывели из горящего здания остальных жильцов. Дверь одной из квартир никто не открыл, однако из помещения доносились звуки шагов. Инспектор Дмитрий Будычев принял решение войти в квартиру, где увидел пожилого мужчину, который с трудом передвигался, и вывел его на улицу», – отметила Волк.

Все жители дома, благодаря усилиям инспекторов ДПС, были своевременно эвакуированы, заключила представитель ведомства.