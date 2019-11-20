Зеленский собрался делать зарядку вместе со всей Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов каждое утро в 7.00 делать онлайн-зарядку со всей страной для пропаганды здорового образа жизни, эту идею он озвучил в ходе беседы в Кривом Роге во время встречи с молодежью.

Один из собеседников президента, подросток, сказал главе государства, что Украина могла бы стать спортивнее, если бы можно было бы делать зарядку вместе с Зеленским, передает ТАСС.

«Если люди хотят, то можно в 7.00. Это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять», – ответил Зеленский.

Супруга президента Елена отнеслась к задумке более скептически. По ее словам, идея напоминает ей «советские времена, когда есть генеральный секретарь». «Можно еще и гимн спеть после этого», – пошутила она.

Зеленский поддержал идею и сказал, что местные органы власти могут подготовить для школьников стадионы и спортивные площадки.

В апреле Зеленский провел зарядку в парке у Верховной рады Украины в Киеве. В августе украинский лидер опубликовал фотографию из спортзала в соцсетях, но ее раскритиковали подписчики и другие пользователи интернета.

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