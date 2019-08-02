Зеленского раскритиковали за фото из спортзала

Пользователи Сети на Украине подвергли критике опубликованную президентом страны Владимиром Зеленским фотографию с тренировки в спортивном зале.

«Все уже поняли, какой вы фотогеничный. Работать начинать когда собираетесь?» – написала под фотографией Ната Эпик, передает РИА «Новости».

«Может, пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина», – прокомментировал Павел Бойко.

«Война войной, моряки моряками. <...> Главное – в рабочее время сходить в спортзал», – пошутил Maksym Stepanenko.

«Все об имидже печется. Старается», – высказался Игорь Иваненко.

Другие пользователи похвалили Зеленского за то, что он находит время на спортзал в своем графике.

«У меня в семь утра перед работой каждый день тренировка, я его понимаю. А завидуют те, кто не знает, что такое спорт и какой это труд», – отметила Tany Karuna.

«Спорт – это сила и ресурс здоровой энергии. А нам нужен здоровый и энергичный президент!» – считает Tatiana Latanska.

В июле пользователи Сети выразили недоумение по поводу фотографии Зеленского на пляже в Одессе. Французские пользователи, в свою очередь, высмеяли фото президента страны Эммануэля Макрона за «императорский профиль».