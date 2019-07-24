В Сети высмеяли «императорский» профиль Макрона

В Сети высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона, опубликовавшего свое фото в круге, которое напомнило пользователям профили древнеримских правителей на монетах.

«На этой штуке вы можете заметить Юлия Цезаря в профиль. А, пардон, это молодой и динамичный руководитель, который предался фантазиям», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

«Можно подумать, что речь идет о монете с монархом, да что там – с императором!» – отозвался другой комментатор, сопроводив реплику тегом #МакронI.

Другие увидели в новом фото французского лидера намек на смену политического курса «вправо», поскольку Макрон на снимке смотрит именно в эту сторону.

В ноябре 2018 года глава минфина Франции Брюно ле Мэр в интервью местным СМИ предложил сделать Европу «империей».