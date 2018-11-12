Во Франции предложили сделать Европу «империей»

Глава минфина Франции Брюно ле Мэр в интервью газете Handelsblatt предложил сделать Европу «империей», похожей на США и Китай.

По его мнению, будущая «империя» должна быть миролюбивой и основываться на принципах правового государства. «Европа больше не должна страшиться того, чтобы пускать в ход свою власть», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Одним из примеров такой власти он назвал защиту Евросоюза от «незаконных» санкций Вашингтона против Ирана и попытку «встать на пути у правительства Дональда Трампа». «Здесь речь идет о том, чтобы четко сказать США: Мы являемся суверенным континентом, и мы решаем самостоятельно, с кем вести торговлю», – добавил министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против начала новых переговоров между Евросоюзом и США о глобальном Трансатлантическом торговом партнерстве.