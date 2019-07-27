Украинские интернет-пользователи возмутились фотографией отдыхающего Зеленского

Украинские пользователи Сети выразили недоумение по поводу фотографии президента страны Владимира Зеленского на пляже в Одессе в компании главы офиса президента Андрея Богдана.

«В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент <...> делает лав де труа на пляже. Больше сказать нечего», – цитирует высказывание пользователя Алексея Черняховского РИА «Новости».

«Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает», – прокомментировала снимок Валентина Дервисис.

Некоторые пользователи не увидели в фотографии ничего плохого и пожелали украинскому лидеру хорошо отдохнуть.

«При Порошенко тоже война была, только он на Мальдивы мистером инкогнито летал. Думаю, что Зеленскому хватит своих ранее заработанных средств на отдых в Одессе. Человек имеет право на выходные», – написал 4annamamchur.

В июне пользователи соцсетей посмеялись над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который вместе с охранниками пробежал через фонтан в Мариуполе.