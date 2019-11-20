Посадившие Boeing в поле в Подмосковье пилоты получат звезды Героев России в Кремле

Пилоты самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершившие аварийную посадку на кукурузное поле рядом с Жуковским, 21 ноября получат звезды Героев России в Кремле, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Звезду Героев России получат пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Награждение состоится в Кремле 21 ноября», – передает ТАСС сообщение авиакомпании. Там добавили, что 20 ноября пилотам вручат ордена Мужества.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Позже президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

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