Пропавшую школьницу нашли в яме туалета в Краснодарском крае

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую в хуторе Родниковском – ребенок провалился в общественный туалет.

О пропаже девочки стало известно в понедельник, 18 ноября. В пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что вечером того дня школьница ушла гулять, но домой не вернулась, передает «Российская газета».

Более суток о ней ничего не было известно. Следователи организовали доследственную проверку.

Школьницу искали родители, волонтеры, жители села. В результате ребенка с сильным переохлаждением обнаружили в общественном туалете недалеко от местного Дома культуры.

Девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

Ранее Челябинской области школьницу нашли мертвой около заброшенного завода.