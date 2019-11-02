Американский грузовой космический корабль стартовал к МКС

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus стартовала к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск состоялся в 09:59 (16:59 мск) с космодрома NASA Уоллопс у атлантического побережья американского штата Вирджиния, передает ТАСС.

Корабль Cygnus доставит около 3,7 тонн груза на МКС – продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 ноября. Это уже 12-й полет космического «грузовика» корпорации Northrop Grumman к МКС.

NASA планировало отправить корабль еще 21 октября, однако было принято решение отложить запуск в связи с тем, что японский беспилотный космический корабль «Конотори-8» не покинул станцию.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль США Dream Chaser полетит в 2021 году к МКС с российским двигателем РД-180.

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