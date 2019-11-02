Во Франции нашли грузовик с мигрантами

На юге Франции полиция перехватила грузовик, перевозивший 30 мигрантов пакистанского происхождения, пишет газета Nice Matin.

По данным дежурного прокурора Ниццы, на борту грузовика находились трое подростков в возрасте около 15 лет, передает РИА «Новости».

Все задержанные мигранты переданы итальянским властям.

Водитель грузовика, также пакистанского происхождения, был передан службам пограничной полиции и помещен под стражу в связи с «содействием незаконному въезду на территорию Франции». Наказание за деяние усугубляется количеством мигрантов на борту.

Напомним, в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с 39 трупами. Сообщалось, машина приехала из Болгарии 19 октября.

Затем появились сообщения, что маршрут водителя грузовика якобы мог пролегать через Крым. Выяснилось, что все 39 человек, обнаруженные мертвыми в грузовике в Британии, были гражданами Китая. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика.