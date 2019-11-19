Росстат: В России намолотили зерна больше, чем в 2018 году

В России на текущий момент зерна намолотили на 7% больше, чем 2018 году, сообщает Росстат.

«В текущем году зерна намолочено на 7,0% больше, чем год назад. Подсолнечника и сахарной свеклы получено больше на 19,9% и 24,1% соответственно», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В хозяйствах всех категорий суммарно намолотили 122,1 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Также намолочено 13,9 млн тонн подсолнечника, накопано 43,9 млн тонн сахарной свеклы, 21,6 млн тонн картофеля и собрано 12,6 млн тонн овощей.

На начало ноября в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 95% площадей, кукуруза на зерно – с 76,3% посевов.

Из технических культур подсолнечник убрали с 87,1% площадей, сахарную свеклу – с 86% площадей. Картофель выкопали с 97.1% площадей, овощей собрали с 90,8% посевов.

«Как и в предыдущие годы основная доля зерна (70,5%), сахарной свеклы (89,8%) и подсолнечника (66,4%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (66,8%) и овощей (54,1%) – в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 28,7% от общего сбора зерна, подсолнечника – 33,2%, сахарной свеклы – 10,1%, овощей – 19,0%», – заключили в ведомстве.