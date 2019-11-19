В Кремле сообщили о подготовке итогового документа саммита «нормандской четверки»

Характер итогового документа, который может быть согласован на саммите лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в Париже 9 декабря, пока не определен, но его текст готовится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, «можно ожидать, что будет согласовываться некий текст», однако «что это будет за документ и будет ли он подписным – пока говорить преждевременно», каких-либо «совместных решений на этот счет нет», передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что под документами, которые принимаются без подписи, обычно понимаются различные заявления, декларации, меморандумы и так далее.

В свою очередь, определенные договоренности – планы действий, дорожные карты, соглашения и другие документы, которые носят обязывающий характер или имеют элементы обязывающего характера, – чаще всего подписываются.

«Согласование продолжается: согласование некоего текста, а вот что это будет за документ – это еще предстоит определить», – заключил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал российское условие проведения саммита «нормандской четверки».

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