США впервые провели разведку у границ России двумя дальними беспилотниками

Многочасовые разведывательные полеты у границ России в Прибалтике провели во вторник сразу два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. Пентагон впервые использовал два дальних разведывательных дрона одновременно.

Беспилотники вылетели с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 шесть раз пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, после чего долгое время курсировал вдоль севера Калининградской области. RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10 также летал вдоль северной границы Калининградской области и затем – над Балтийским морем, передает «Интерфакс».

В то же время стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V летал над «Сувалкским коридором», отделяющим Калининградскую область от Белоруссии.

Американские самолеты и беспилотники регулярно проводят разведывательные полеты у границ России. Так, в середине октября RQ-4A Global Hawk провел полет длительностью 22 часа над Восточной Европой, из которых более 6,5 часов – у границ России.

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