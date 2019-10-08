Американский беспилотник почти сутки летал у границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk провел полет длительностью 22 часа над Восточной Европой. Из них более 6,5 часов он провел у границ России, следует из данных западных авиационных ресурсов.

Беспилотник с бортовым номером 04-2021 в понедельник вылетел с Сицилии. Разведка проводилась у западных границ России, в Донбассе, у северо-западных районов Белоруссии и у границ Украины и России, передает «Интерфакс».

Почти на всем протяжении полета на беспилотнике был включен транспондер, маршрут могли фиксировать гражданские службы управления воздушным движением.

Самолеты США регулярно проводят разведку у российских границ, изучая ситуацию у границ Крыма и в Калининградской области.