В России начали изучать «медицинскую» марихуану

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил о начале поиска конопли, которая при медицинском использовании не вызывала бы тяжелые психозы и другие побочные эффекты.

«Сейчас проводятся достаточно серьезные исследования по медицинскому использованию конопли и поиск тех вариантов каннабиноидов, которые не вызывают вот этих побочных эффектов. Эти исследования в самом начале, мы не знаем, чем эти исследования закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится» – сказал Брюн, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что при курении табака психозы бывают редко, около одного случая на десятки миллионов, а при курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев.

«Это очень большая цифра, и психозы тяжелые шизофреноподобные, которые плохо лечатся, по существу, инвалидизируют человека. Поэтому о какой бы то ни было легализации говорить не приходится», – добавил нарколог.

Он также рассказал, что в США, Канаде и некоторых странах Европы коноплю дают в хосписах, чтобы облегчить уход больных из жизни. «Спорная история, а может быть, они ускоряют как раз исход», – предположил Брюн.

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию гашиша и каннабиса для проведения научных исследований.