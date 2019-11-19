Американский эксперт назвал войну в Донбассе следствием стремления Украины в НАТО

Стремление Украины вступить в НАТО стало прямой причиной кризиса в стране и привело к началу боевых действий в Донбассе, заявил почетный профессор Принстонского университета Стивен Коэн.

Как пишет издание The Nation, Коэн подчеркнул, что исторически Украину с Россией связывают намного более тесные связи, чем любые связи между США и Украиной. При этом, по его мнению, основная цель Соединенных Штатов на Украине – расширение НАТО.

«К кризису 2014 года привела именно эта продолжающаяся ныне попытка сделать Украину пронатовской страной», – передает РИА «Новости» слова профессора.

По его словам, он еще шесть лет назад предсказал, что попытка включить Украину в НАТО и «вырвать ее из объятий России» приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне. Он добавил, что США следует отказаться от поставок оружия на Украину, так как миссия президента Зеленского должна быть мирной.

Напомним, 9 ноября украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО до конца 2019 года.

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