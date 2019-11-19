На Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne заявила, в чем Владимир Зеленский хуже как президент своего предшественника Петра Порошенко.

«При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали. При Гройсмане (премьер-министр Украины во время президентства Порошенко) установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском отменили. При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до 5 тыс. гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше 4 тыс.», – приводит слова Лукаш РИА «Новости».

При этом она обратила внимание, что созданное Зеленским правительство на 90 процентов состоит из «тех же самых лиц» – представителей кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

«Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда. Смотрим по действиям – действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны. Дискурсы: свой – чужой, правильный журналист и не правильный, важно – не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается», – заключила Лукаш.

Напомним, в воскресенье кабмин Украины отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. В тот же день «Нафтогаз» заявил о критической ситуации во Львовской области в связи со срывом отопительного сезона. Днем ранее жители одного из домов в Киеве перекрыли движение на проспекте Победы из-за отсутствия отопления.

В «Нафтогазе» предупреждали, что ряд городов Украины может остаться без отопления.

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