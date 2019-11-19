Россия увеличила вложения в гособлигации США

В сентябре Россия увеличила вложения в государственные облигации Соединенных Штатов, следует из материалов Минфина США.

К концу сентября 2019-го года российские вложения в госдолг США достигли 10 млрд 75 млн долларов, при этом на долю долгосрочных облигаций приходилось 3 млрд 66 млн долларов, а краткосрочных – 7 млрд 9 млн долларов, передает ТАСС.

Крупнейшим держателем американских гособлигаций стала Япония, которая одолжила США 1 трлн 145 млрд долларов, увеличив за год свои вложения в трежерис на 117 млрд долларов, следует из данных Минфина США.

Второй крупнейший кредитор США – Китай – профинансировал американское правительство на 1 трлн 102 млрд долларов, что на 49 млрд долларов меньше значений сентября 2018-го года.

Напомним, к концу октября Госдолг США достиг рекордных 23 трлн долларов.

На конец августа США были должны России 9,3 млрд долларов. При этом Россия избавилась от большей части гособлигаций США в 2018 году.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему доллар выдерживает гигантские долги США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД