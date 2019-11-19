В Минэнерго Украины оценили готовность страны к отопительному сезону

Глава министерства энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель оценил готовность страны к началу отопительного сезона в условиях возможного непродления контракта с Газпромом по транзиту газа в ЕС.

По словам чиновника, «Украина этой зимой даже без транзита (российского газа) не замерзнет», передает РИА «Новости». Об этом Оржель заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

Накануне Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми».

Напомним, в воскресенье кабмин Украины отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду. В тот же день «Нафтогаз» заявил о критической ситуации во Львовской области в связи со срывом отопительного сезона. Днем ранее жители одного из домов в Киеве перекрыли движение на проспекте Победы из-за отсутствия отопления.

В «Нафтогазе» предупреждали, что ряд городов Украины может остаться без отопления.

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