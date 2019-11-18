Раненый пограничником США россиянин отказался от общения с консулом России

В Генконсульстве России в Хьюстоне сообщили, что Евгений Глущенко не заинтересован в помощи российских дипломатов. Ранее мужчина был ранен сотрудником погранслужбы США при попытке незаконно пересечь американскую границу.

«Когда наши сотрудники пытались с ним связаться (по телефону), он категорически отказался общаться. Из чего мы сделали вывод, что у него нет необходимости в нашей помощи», – сообщили в консульстве, передает «Интерфакс».

Однако дипломатам удалось поговорить с супругой Глущенко, которая находится в США. «Она планирует с ним встретиться, если власти позволят», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время россиянин находится в больнице. В консульстве рассказали, что это уже не первая его попытка попасть на территорию США: «Он был депортирован в конце лета, и сейчас осенью снова попытался пересечь границу».

Отмечается, что Генконсульство «держит вопрос на контроле» и российские дипломаты «готовы в любой момент пообщаться с Глущенко, если у него возникнут какие-то вопросы или проблемы».

Напомним, 14 ноября россиянин был ранен на границе США и Мексики при попытке пересечения границы. После чего его доставили в больницу.

Позже стало известно, что раненым оказался Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения.