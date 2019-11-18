Пекин заявил о холодной войне, «живущей» в сердце Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео все еще следует идеологии холодной войны, что вредит отношениям Пекина и Вашингтона, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Его замечания наполнены идеологическими предубеждениями и неосведомленностью об истории Китая и текущей ситуации в стране. Слухи, которые он распространяет, не выдерживают никакой критики и только рушатся перед лицом фактов. С момента окончания холодной войны прошло более 30 лет, однако, боюсь, что холодная война по-прежнему еще идет в сердце господина Помпео», – заявил он, передает ТАСС.

Шуан выразил надежду, что Помпео откажется от менталитета эпохи холодной войны и игр с нулевой суммой, будет объективно рассматривать отношения Китая и США, «перестанет раздувать антикитайские настроения и сделает что-нибудь более подобающее его должности и вносящее вклад в китайско-американские отношения, а не вредящее им».

В начале ноября Помпео, выступая с речью в Берлине, раскритиковал власти России и Китая, призвав Запад бороться за ценности «свободных обществ».