Названы сроки начала тренировок индийских гаганавтов в российском ЦПК

Тренировки и обучение индийских астронавтов в российском Центре подготовке космонавтов (ЦПК) начнутся в 2020 году, сообщил на авиасалоне Dubai Airshow 2019 гендиректор компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

«Обучение и тренировки гаганавтов (один из вариантов названия индийских астронавтов – прим. ВЗГЛЯД) в ЦПК планируется начать уже в следующем году, но это во многом зависит от результатов медицинского отбора и сроков принятия решений индийской стороной о том, кого они окончательно выберут и направят в Россию для подготовки», – передает ТАСС слова Лоскутова.

Он рассказал также, что «Главкосмос» в первом квартале 2020 года передаст индийским заказчикам результаты исследований, связанных с возможностью использования российского летного оборудования в индийском пилотируемом корабле «Гаганьян».

«Работы по обзору проекта, связанного с использованием российского летного оборудования в системах жизнеобеспечения и терморегулирования индийского пилотируемого космического корабля «Гаганьян», должны быть завершены в начале 2020 года», – сказал Лоскутов.

Он добавил, что в первой половине декабря в Москву прибудут индийские ученые, инженеры и конструкторы для совместного с российскими коллегами из РКК «Энергия» участия в завершающей стадии рассмотрения проекта.

По словам Лоскутова, после этого приступят к оформлению необходимых документов.

«После получения требующихся разрешений со стороны государственных органов мы планируем в первом квартале 2020 года передать результаты работы индийским заказчикам, после чего проведем для них презентацию в Индии», – уточнил он.

Напомним, в августе в Роскосмосе сообщили, что в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина пройдут отбор и подготовку четыре космонавта из Индии.

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