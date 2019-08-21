Космонавты из Индии пройдут подготовку в России

В российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина пройдут отбор и подготовку четыре космонавта из Индии.

«Руководители в целом положительно оценили работу, проводимую в рамках исполнения контракта между АО «Главкосмос» и Индийской организацией космических исследований (ISRO) по отбору и подготовке четырех индийских космонавтов в ЦПК им. Ю. А. Гагарина», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

В ходе встречи главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала обсуждались также вопросы о возможности проведения аэродинамических испытаний индийской ракеты-носителя для пилотируемых миссий, а также пилотируемого корабля и системы спасения экипажа.

Ранее в Роскосмосе назвали критерии отбора новых российских космонавтов.