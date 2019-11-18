РПЦ передали один из древнейших храмов Москвы

Храм мученика Трифона в Напрудном XV – начала XVI века передан Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в финансово-хозяйственном управлении РПЦ.

«Издано распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 1 ноября 2019 № 43813 о передаче в собственность Русской Православной Церкви здания храма мученика Трифона в Напрудном по адресу: г. Москва, ул. Трифоновская, д. 38, стр. 1. Здание является объектом культурного наследия федерального значения «Церковь Трифона в Напрудном, конец XV в. – начало XVI в.», – говорится в сообщении на сайте управления.

Церковь мученика Трифона в Напрудном – одна из наиболее древних в Москве, построена в конце XV – начале XVI веков, представляет собой бесстолпный одноглавый храм с крещатым сводом. В XIX веке храм был значительно расширен: пристроены южный придел во имя святителя Николая Чудотворца и северный придел во имя праведного Филарета Милостивого, а также колокольня, в 1888-1895 годах выполнена новая трапезная часть.

В 1931 году храм был закрыт, в 1932-м взорван. Сохранилась лишь часть первоначального объема XV века, интерьеры утрачены.

В 40-х годах XX века храм реконструировали, восстановили историческую шлемовидную форму главы, воссоздали колокольню.

В 1992 году в храме возобновлены богослужения.