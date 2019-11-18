Центр опережающей профессиональной подготовки открылся на базе АмГУ

Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Амурском государственном университете в рамках национального проекта «Образование». Он позволит сократить дефицит востребованных кадров.

Организовать в области Центр опережающей профессиональной подготовки решили в связи с высокой потребностью региона в подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности, аграрного сектора, наукоемких технологий, социальной сферы и сферы обслуживания. На создание Центра было потрачено почти 70 млн рублей, сообщается на сайте правительства Амурской области.

Основной задачей Центра станет ликвидация дефицита рабочих кадров на рынке труда для обеспечения отраслей промышленности Амурской области. Центр опережающей профессиональной подготовки позволит обучить будущих сотрудников для космодрома Восточный, территорий опережающего развития, горно-металлургического и логистического кластеров. Востребованность в таких кадрах связана с модернизацией города Президентского внимания – Свободного и ЗАТО Циолковский, а также с расширением социально-экономических отношений с Китаем.

«Открытый центр опережающей профессиональной подготовки – это вершина всей современной инфраструктуры развития образования. Он имеет большое значение, так как в Приамурье реализуется целый ряд новых высокотехнологичных инвестпроектов: строительство второй очереди космодрома, объектов газовой отрасли. Только сегодня, во время строительства, у нас порядка 60 тысяч вакансий. После запуска второй очереди космодрома и заводов мы видим еще более 10 тысяч постоянных рабочих мест, поэтому нам необходимо готовить кадры, которые будут соответствовать предъявляемым требованиям. Уверен, работа центра окажется успешной, тем более, что это первый такой объект на территории Дальнего Востока», – заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

За год Центр сможет охватить около 400 амурчан, которые смогут повысить здесь свою квалификацию. При этом повышать уровень профессионализма смогут специалисты разных возрастов, в том числе и предпенсионного.

Кроме этого, в рамках нацпроекта «Образование» в Приамурье создаётся Центр развития современных компетенций детей «АмурТехноЦентр» («Дом научной коллаборации имени академика РАН Луценко»). На это потратят около 8,5 млн рублей. Этот Центр также расположится на базе Амурского государственного университета. Его цель – формирование новой роли профессорского-преподавательского состава как наставника-организатора детских проектных команд и нового типа мышления обучающихся, разделяющих ценность саморазвития на протяжении всей жизни и осознанного подхода к образованию. Заниматься в «АмурТехноЦентре» смогут школьники со всей области. За год организаторы намерены обучить около 300 ребят.