Депутат Бундестага назвал США и Турцию «могильщиками НАТО»

Официальный представитель фракции «Левые» в Бундестаге по внешнеполитическим вопросам депутат Александр Ной согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Ной заявил, что слова Макрона близки к истине, так как члены НАТО «все больше говорят о собственных интересах помимо» альянса. Также наблюдаются попытки «инструментализировать НАТО в собственных интересах», передает РИА «Новости».

По его словам, раньше «исключительно США преследовали свои интересы», используя НАТО, но «в течение нескольких лет это делает и Турция». Анкару и Вашингтон Ной считает «могильщиками НАТО».

«НАТО размывается, и я могу только приветствовать это», – заявил депутат.

Напомним, президент Франции констатировал у Североатлантического альянса «смерть мозга».

Ной также ответил на угрозы санкций со стороны США против участников проекта «Северный поток – 2», призвав к «встречным санкциям» против самих американцев. Ной считает, что в случае введения Вашингтоном санкций «против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море», Европа должна «ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США».

Как заявил депутат, «в Европе не нужен американский СПГ».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что принятый Германией новый закон серьезно повышает шансы России добиться для «Северного потока – 2» исключения из Газовой директивы ЕС.