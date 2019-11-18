В Китае заявили о слабых местах России

Россия «велика и могущественна», но у нее есть «несколько серьезных слабых мест», пишут китайские СМИ.

Как говорится в материале, опубликованном Sohu (перевод представлен «ИноСМИ»), Россия является одной из крупнейших мировых держав, а ее сила наводит на других настоящий ужас.

Sohu пишет, что первым слабым местом России является сокращение численности населения после распада СССР, а также диспропорция женщин и мужчин, которую так и не удалось преодолеть после Второй мировой войны.

Китайское издание в связи с этим приводит слова Мао Цзэдуна: «Чем больше людей, тем больше сил». Указывается, что российское 140-миллионное население «мировой державе совсем не по статусу».

Второй проблемой Sohu считает «трудности в управлении многонациональным народом», так как многие нацменьшинства якобы «слабо ощущают свою культурную связь с Россией». Кроме того, издание указывает на религиозные различия. По версии Sohu, «управление» многими народами «дорого обходится».

Третьей проблемой, как заявляет издание, стали экономические трудности: мононаправленность экономики, неудачное географическое положение в северных широтах и «слабое экономическое развитие». Как пишет Sohu, Россия «никогда не была по-настоящему богатой».

Наконец, проблемой России, по заявлению издания, является «трудная международная обстановка»: противостояние с США и Западной Европой, отсутствие «положительных эмоций» по отношению к России в Восточной Европе из-за «агрессии», «недовольство» Россией среди ее союзников на Ближнем Востоке из-за якобы недостаточной поддержки в войнах.

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