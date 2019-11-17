Полиция пригрозила применить боевые патроны против радикалов в Гонконге

В Гонконге полиция пригрозила использовать боевые патроны, если демонстранты не прекратят погромы, сообщают информационные агентства.

Правоохранители продолжают разгон демонстрантов. Полиция использует слезоточивый газ и водометы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

У ключевого автомобильного туннеля «Кросс-харбор», который связывает остров Гонконг с материковой частью города, радикалы подожгли полицейский фургон и пешеходный мост.

Напомним, продолжаются столкновения полиции и протестующих из числа студентов Политехнического университета. Одного полицейского ранили стрелой из лука в ногу.