На ВПП аэропорта Франкфурта столкнулись два самолета

В субботу вечером два самолета столкнулись при рулении в аэропорту германского Франкфурта-на-Майне, передает DPA со ссылкой на оператора авиаузла.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, оба борта двигались на низкой скорости, передает ТАСС.

Уточняется, что столкнулись самолеты компаний Korean Air и Air Namibia. У одной машины поврежден высотный рулевой механизм, у другой – край крыла.

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Самолет корейской компании вылетел в Сеул в воскресенье. Пассажиров размещали в одной из гостиниц.

Компания-оператор аэропорта Fraport сообщила, что специалисты «собирают все данные, связанные с инцидентом». Эксперты уже приступили к анализу информации с черных ящиков, добавили там.

Ранее на этой неделе Airbus A-320, прилетевший из Минска, во время рулежки задел другой самолет на полосе в Шереметьево. В этом же аэропорту в сентябре самолет, который должен был вылететь в Пекин, задел крылом другой лайнер.

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