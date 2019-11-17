В Кремле рассказали о сроках встречи «нормандской четверки»

Встреча лидеров стран «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Украине может состояться в этом году, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Я не могу сказать конкретные сроки, потому что это пока обсуждается, но очевидно, в этом году», – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что лидеры «нормандской четверки» не понимают, как Киев будет согласовывать закон об особом статусе Донбасса с ДНР и ЛНР.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал задачу-минимум саммита «нормандской четверки».

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявляли, что встреча глав государств «нормандского формата» пройдет 9 декабря в Париже.

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