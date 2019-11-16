Сотрудников аэропорта в Ереване заподозрили в краже украшений у россиянина

В пятницу вечером трое сотрудников ереванского аэропорта «Звартноц» были задержаны по подозрению в хищении у гражданина России золотых украшений на сумму порядка 4 тыс. долларов, сообщили в пресс-службе полиции.

В сообщении говорится, что, прибыв в ереванский аэропорт «Звартноц» рейсом из Москвы, российский гражданин заметил, что из его багажа похищены золотые украшения. «Нанесенный ущерб он оценил в 1,9 млн драмов (около 4 тыс. долларов)», – передает РИА «Новости» сообщение правоохранителей.

Несколько часов спустя сотрудники линейного отделения полиции и службы авиационной безопасности задержали по подозрению в совершении кражи трех работников аэропорта.

«Похищенные предметы изъяты, возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

В мае в аэропорту Внуково у пассажира украли сумку с 210 тыс. долларов, подозреваемого в краже задержали.