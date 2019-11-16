Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг залегал в акватории Молуккского моря на глубине около 80 км, передает ТАСС.

Эпицентр находился в 171 км к востоку от расположенного на острове Сулавеси города Манадо, население которого составляет 452 тыс. человек.

Также землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на субботу рядом с крупнейшим японским островом Хонсю, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр стихии располагался в 176 км к юго-востоку от города Кацуура (префектура Тиба), где проживают около 22 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее мощное землетрясение произошло на северо-западе Ирана.