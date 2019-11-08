На северо-западе Ирана произошло мощной землетрясение

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на северо-западе Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в провинции Восточный Азербайджан, в 118 км к западу от города Тебриз с населением 1,4 млн человек, передает ТАСС.

Позднее была зафиксирована серия афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр отмечает, что примерная численность населения в районе землетрясения составляет 20 млн человек.

По данным иранского телеканала Press TV, в результате землетрясения погибли по меньшей мере пять человек, еще 120 пострадали.