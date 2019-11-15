В «логове» Гитлера сделана неожиданная находка

В секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера «Волчье логово» сотрудники польского военного музея в Варминско-Мазурском воеводстве нашли остатки огорода, на котором выращивали овощи для нацистского лидера, сообщил Fox News.

Ученые обнаружили дом садовника, теплицы, подземную котельную и множество керамических и стеклянных изделий, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Гитлер боялся быть отравленным, из-за чего требовал, чтобы все овощи и зелень, выращенные в теплице, перед подачей к столу пробовались дегустаторами.

«Волчье логово» – главная ставка Гитлера, располагавшаяся в городе Растенбург (сейчас Кентшин) на территории, принадлежавшей Восточной Пруссии, сейчас там расположен музейный комплекс.

Ранее на территории разрушенной ставки Гитлера «Вервольф» под Винницей археологи обнаружили подземные строения в четыре этажа и тоннель.