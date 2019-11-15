В Эстонии призвали нанимать на госслужбу русскоязычных жителей

На государственной службе в Эстонии должно быть больше русскоязычных жителей, заявил министр госуправления Яак Ааб.

«Для развития эстонского государства очень важно, чтобы русскоязычные люди более активно участвовали [в работе] государственной службы», – сказал он в интервью радио ERR.

По его словам, на сегодня неэстонцы составляют лишь около 10% госслужащих страны.

«Но если мы говорим о русскоязычном населении, мы же знаем, что это будет 30% в Эстонии. Значит, есть потенциал повысить [долю занятых русскоговорящих]», – добавил он.

Больше всего неэстонцев сейчас занято в сфере внутренней безопасности, к которой относятся Налогово-таможенный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент.

Ааб подчеркнул, что на госслужбе «много интересных возможностей для разных специалистов, начиная с полицейских и спасателей и заканчивая ИТ-специалистами».

По информации Минфина Эстонии, среди 10,8% неэстонцев на госслужбе работают в основном русские, далее идут финны, украинцы и белорусы.

Ведомство рекомендует при найме людей в органы государственной власти уделять больше внимания кандидатам других национальностей.

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