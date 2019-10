Зеленский показал Украине шоу рекордов Эстония испугана превращением украинцев в «таджиков» 12 октября 2019, 10:35

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Текст: Андрей Винников

Сообщить об ошибке • Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме на встрече глав МВД стран-членов ЕС заявил, что отныне его государство не примет ни единого беженца. Эстония, по его словам, и без того столкнулась с нашествием иностранцев – украинских гастарбайтеров. Которые на самом деле - замаскированные русские. Что так пугает эстонское руководство? Пару недель назад Германия, Франция, Италия и Мальта договорились о новой добровольной системе размещения беженцев из третьего мира. Согласившиеся ввести ее государства принимают лицо, ходатайствующее об убежище, в течение четырех недель после его прибытия в Европу и проверяют обоснованность ходатайства. Затем этому человеку либо предоставляют убежище, либо высылают иммигранта обратно в страну происхождения. По словам Хельме, на встрече в Люксембурге большинство европейских стран дали понять, что принимать мигрантов не желают. «Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи», – сказал эстонский министр. В качестве обоснования он сообщил, что Эстония сама сейчас сталкивается с сильным наплывом мигрантов из республик бывшего СССР. «Ходатайствующих об убежище прибывает к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а c Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны. Все это очень дорого: административные процедуры, обеспечение им предусмотренных международным договором пособий, опорных лиц, школ для детей и т. д.», – пояснил глава эстонского МВД. Он пожаловался, что в Европе эстонскую ситуацию с украинскими гастарбайтерами проблемой не считают. «У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит», –считает министр. В этом году в Эстонии воцарилась коалиция из трех партий, одна из которых является правой по духу, а вторая, которой руководит как раз глава МВД Март Хельме – и вовсе праворадикальной. В программе возглавляемой Хельме Консервативной народной партии огромное место занимает борьба с иммиграцией в Эстонию. «Консервативные народники» опасаются, что наплыв мигрантов размоет национальную основу Эстонии, подложив тем самым «мину» под государство. Хельме еще в июне он высказывал тревогу из-за того, что число гастарбатеров в Эстонии растет ощутимыми темпами – только – за первые пять месяцев 2019 года было оформлено 16 500 разрешений на краткосрочную работу для иностранцев, в основном украинцев. А в прошлом году эстонский Департамент полиции и погранохраны выдал порядка 20 000 таких разрешений. На эту тему Однако это только официальные цифры – и они для страны с численностью населения всего 1, 2 млн человек довольно солидные. Сколько же въехало в страну украинских «нелегалов», точно неизвестно. В местных органах охраны труда жалуются, что эстонские работодатели часто не регистрируют нанятых на короткий срок иностранцев, доставляя тем самым массу хлопот полиции, миграционной и налоговой службам. Зарубежным сезонникам платят гроши и не отчисляют с их заработков налога в казну. Месяц назад Март Хельме заявил, что заранее предполагал: как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет «троянским конем» России. Дескать, Москве выгодно, если Эстонию наводят русскоязычные украинцы. «Те, кто приезжают сюда, не столько собственно украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», – сокрушается Март Хельме. Он признает, что полностью прекратить миграцию не получится. Но Эстония, по словам Хельме, «должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать». Под «настоящими украинцами» Хельме понимает, как нетрудно догадаться, лишь националистов-бандеровцев. По мнению министра, в Эстонии должны проживать лишь те представители нацменьшинств, которые морально готовы ассимилироваться в эстонцев. «Можно захватить Эстонию изнутри» Слова у Хельме с делом не разошлись. В конце сентября 2019-го правительство Эстонии отменило собственное решение десятилетней давности об освобождении граждан Украины от уплаты пошлины за выдачу долгосрочной визы. Объясняя смысл данного шага, глава МИДа прибалтийской республики Урмас Рейнсалу заявил, что около 90% украинцев, запрашивающих такую визу, делают это для трудоустройства. В связи с этим власти Эстонии решили больше не давать гражданам Украины льгот в данной сфере. Речь идет о визе так называемого типа D, выдаваемой на срок от 90 дней до года – для трудоустройства, обучения, длительного лечения и прочих целей. Госпошлина для получения такого документа составляет 80 евро, с 1 января 2020 года она вырастет до сотни евро. И еще не факт, что этим все и ограничится. Вполне возможно правительство Эстонии введет и другие, более весомые меры, чтобы преградить въезд выходцам из желто-блактитной державы. А ездить украинцам в Эстонию на заработки довольно заманчиво. «Мы прекрасно знаем, каков средний заработок на Украине. И если сравнить с нашим средним заработком, то он, может быть, в пять, а то и в шесть раз выше», – отмечает владелец эстонской фабрики по производству мебели «Стандарт» Энн Вескимяги. В августе директор украинского Центра прикладной политологии Дмитрий Заборин написал в соцсети Facebook, что основными пассажирами прямых автобусных рейсов из Украины в Эстонию являются строители и разнорабочие. «Европейские братья уже недовольно брюзжат по этому поводу, наши неприхотливые граждане уронили цены на строительном рынке. По сути дела, украинцы стали здесь "таджиками", которые выполняют большинство тяжелой и грязной работы», – констатирует Заборин. Однако, по его мнению, эстонцам грех жаловаться, потому что русскоязычные жители, по крайней мере, держатся за эту страну. «Молодежь "титульной нации"при первой возможности рулит в Швецию, Финляндию и другие страны ЕС, а заместить их некем. Так что, при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным. Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором: там такие речи многим слаще "маргарыну"», – то ли в шутку, то ли отчасти всерьёз предлагает Заборин. В свою очередь, Марта Хельме беспокоит не только то, что приезжающие украинцы разбавляют состав населения. Его волнуют и практические вопросы: то, что приезжие отнимают хлеб у эстонцев и демпингуют на рынке труда. «Даже если мы говорим о людях из Ида-Вирумаа (северо-восточный уезд Эстонии, населённый главным образом русскоязычными – ВЗГЛЯД), то они, даже если не являются эстонцами, приехали сюда в советские времена и их дети и внуки проживают здесь постоянно. Они уже наши. А если мы говорим о тех, кто приезжает в Эстонию с Украины – это не наши люди. Это, конечно, проблема, потому что они отбирают рабочие места у наших людей. Приезжие готовы работать за более низкие зарплаты», – констатирует Хельме. Слова Хельме о необходимости ограничить возможности въезда для украинцев в самой Украине вызвали панику. Некоторые бывшие участники АТО, искренне уверенные, что на Донбассе они «защищали от агрессивной России не только Украину, но и Евросоюз», восприняли намерение эстонского министра как «удар ножом в спину». «Угнетенные» и «угнетатели» Эстонцы подтверждают, что приезжие демпингуют на рынке труда. Например, издание Postimees пишет, что собственники эстонских строительных фирм всё чаще нелегально привлекают гастарбайтеров с Украины. Как правило, это процесс всегда выглядит одинаково. Квартирное товарищество заключает с фирмой договор о ремонте здания. Дом обносят лесами, начинаются подготовительные работы – но почему-то бригады парней, говорящих на украинском, постоянно сменяют друг друга. Замена одной бригады на другую, как правило, оборачивается несколькими днями или даже неделями простоя. Хозяин фирмы обещает вот-вот продолжить работы, ссылаясь на огромное количество заказов. Снова подъезжает бригада украинцев, но через некоторое время они вновь исчезают – часто из-за вмешательства правоохранительных органов, организовавших рейд и выявивших нелегалов с просроченными визами и отсутствующим разрешением на работу. Кроме того, приезжие из Незалежной вкалывают таксистами, курьерами, уборщиками и т. д. Пытаясь оградить себя от пришельцев, обитатели Эстонии «стучат» на них в трудовую инспекцию. Жители страны доносят, что украинцы отбирают у них работу и просят проверить, на законных ли основаниях трудятся приезжие. В ответ на эти просьбы Министерство внутренних дел с приходом Марта Хельме активизировало борьбу с нелегальной занятостью. Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с налоговиками и трудовой инспекцией проводят обширные проверки работодателей. В унисон жалобам граждан звучит информация, обнародованная недавно муниципальной полицией (МуПо) Таллина. Там отмечают, что приезжие украинские гастарбайтеры часто ездят в столичном общественном транспорте без билетов и документов. Нередки и жалобы на то, что приезжие исполняют свою работу некачественно, а потом обвиняют хозяев в «угнетении». Так гражданин Украины Евгений Деркачо публиковал рассказ о том, как нанялся на эстонское рыбоперерабатывающее предприятие DGM Shipping AS. Он поведал, что его заставляли работать в цеху по двенадцать часов ежесуточно, а выходных почти не давали. После этого руководитель DGM Shipping AS по маркетингу Алёна Протасова поделилась своей версией этой истории. «Так как мы сильно пострадали экономически из-за антироссийских санкций, то решили сэкономить на рабочей силе», – признает Протасова. По ее словам, Деркача заранее оповестили, чем занимается предприятие и сколько ему придется работать. «Отработав всего одну смену, Евгений сказал, что очень устал и работа слишком тяжелая. Он собрал свои вещи и, нарушив трудовой договор (не предупредив заранее и не отработав необходимое количество часов), уехал назад на Украину», – добавила Протасова. По ее утверждению, это был первый и, скорее всего, последний опыт предприятия по привлечению сотрудников c Украины, так как у многих недостает ни квалификации, ни чувства ответственности.

