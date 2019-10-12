Эстония испугана превращением украинцев в «таджиков»

Взгляд
12 октября, суббота  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
Разделы

Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
Перейти а раздел…

Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
Перейти а раздел…

На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    С кем и насколько успешно воевали турки

    В Сирии началась новая война

    Нацисты шантажируют Украину

      Перейти а раздел…

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...

      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Правительство одобрило проект закона об отмене «банковского роуминга»
              ИГ взяло ответственность за взрывы на маршруте российских военных в СирииСША и Китай достигли важных торговых соглашенийЗеленский рассказал о шокированной из-за Порошенко ЕвропеСоздавшего спецэффекты для «Аватара» россиянина посадили на 26 лет
              Мать убийцы девятилетней девочки в Саратове назвала сына «добрым и умным»Путин выразил соболезнования в связи со смертью ЛеоноваПосол России в Минске собрался брать уроки белорусского языкаВ Югре учительница русского и литературы спасла тонущего школьника
              Профицит бюджета России составил почти 3 трлн рублейПентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в СирииХакеры атаковали посольство России в ЛатвииДжигурда запретил жене рожать после болезней Фриске и Заворотнюк

              перегруппировка сил


              Украинские силовики разместили в Донбассе «Бук»

              искусственные люди


              Российский космонавт предсказал полет генно-модифицированных людей в космос

              «Официально заявляем»


              Дочь Заворотнюк рассказала о здоровье матери

              Видео

              бум солнечных электростанций


              Россия научилась зарабатывать на Солнце

              радикальная оппозиционерка


              Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

              новый президент


              Куба опять пошла по пути СССР

              война на украине


              Бунт националистов в Донбассе загнал Зеленского в тупик

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Вербовочная база


              Олег Хавич: Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

              Элитное орудие


              Андрей Манчук: Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

              Мерзкое решение


              Герман Садулаев: Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

              на ваш взгляд


              Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?

              Эстония испугана превращением украинцев в «таджиков»

              Эстония столкнулась с нашествием иностранцев – украинских гастарбайтеров   12 октября 2019, 10:35
              Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
              Текст: Андрей Винников

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме на встрече глав МВД стран-членов ЕС заявил, что отныне его государство не примет ни единого беженца. Эстония, по его словам, и без того столкнулась с нашествием иностранцев – украинских гастарбайтеров. Которые на самом деле - замаскированные русские. Что так пугает эстонское руководство?

              Пару недель назад Германия, Франция, Италия и Мальта договорились о новой добровольной системе размещения беженцев из третьего мира. Согласившиеся ввести ее государства принимают лицо, ходатайствующее об убежище, в течение четырех недель после его прибытия в Европу и проверяют обоснованность ходатайства. Затем этому человеку либо предоставляют убежище, либо высылают иммигранта обратно в страну происхождения.

              По словам Хельме, на встрече в Люксембурге большинство европейских стран дали понять, что принимать мигрантов не желают. «Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи», – сказал эстонский министр. В качестве обоснования он сообщил, что Эстония сама сейчас сталкивается с сильным наплывом мигрантов из республик бывшего СССР. «Ходатайствующих об убежище прибывает к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а c Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны. Все это очень дорого: административные процедуры, обеспечение им предусмотренных международным договором пособий, опорных лиц, школ для детей и т. д.», – пояснил глава эстонского МВД.

              Он пожаловался, что в Европе эстонскую ситуацию с украинскими гастарбайтерами проблемой не считают. «У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит», –считает министр.

              В этом году в Эстонии воцарилась коалиция из трех партий, одна из которых является правой по духу, а вторая, которой руководит как раз глава МВД Март Хельме – и вовсе праворадикальной. В программе возглавляемой Хельме Консервативной народной партии огромное место занимает борьба с иммиграцией в Эстонию. «Консервативные народники» опасаются, что наплыв мигрантов размоет национальную основу Эстонии, подложив тем самым «мину» под государство.

              Хельме еще в июне он высказывал тревогу из-за того, что число гастарбатеров в Эстонии растет ощутимыми темпами – только – за первые пять месяцев 2019 года было оформлено 16 500 разрешений на краткосрочную работу для иностранцев, в основном украинцев. А в прошлом году эстонский Департамент полиции и погранохраны выдал порядка 20 000 таких разрешений.

              Однако это только официальные цифры – и они для страны с численностью населения всего 1, 2 млн человек довольно солидные. Сколько же въехало в страну украинских «нелегалов», точно неизвестно. В местных органах охраны труда жалуются, что эстонские работодатели часто не регистрируют нанятых на короткий срок иностранцев, доставляя тем самым массу хлопот полиции, миграционной и налоговой службам. Зарубежным сезонникам платят гроши и не отчисляют с их заработков налога в казну.

              Месяц назад Март Хельме заявил, что заранее предполагал: как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет «троянским конем» России. Дескать, Москве выгодно, если Эстонию наводят русскоязычные украинцы. «Те, кто приезжают сюда, не столько собственно украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», – сокрушается Март Хельме. 

              Он признает, что полностью прекратить миграцию не получится. Но Эстония, по словам Хельме, «должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать». Под «настоящими украинцами» Хельме понимает, как нетрудно догадаться, лишь националистов-бандеровцев. По мнению министра, в Эстонии должны проживать лишь те представители нацменьшинств, которые морально готовы ассимилироваться в эстонцев.

              «Можно захватить Эстонию изнутри»

              Слова у Хельме с делом не разошлись. В конце сентября 2019-го правительство Эстонии отменило собственное решение десятилетней давности об освобождении граждан Украины от уплаты пошлины за выдачу долгосрочной визы. Объясняя смысл данного шага, глава МИДа прибалтийской республики Урмас Рейнсалу заявил, что около 90% украинцев, запрашивающих такую визу, делают это для трудоустройства. В связи с этим власти Эстонии решили больше не давать гражданам Украины льгот в данной сфере. Речь идет о визе так называемого типа D, выдаваемой на срок от 90 дней до года – для трудоустройства, обучения, длительного лечения и прочих целей. Госпошлина для получения такого документа составляет 80 евро, с 1 января 2020 года она вырастет до сотни евро. И еще не факт, что этим все и ограничится. Вполне возможно правительство Эстонии введет и другие, более весомые меры, чтобы преградить въезд выходцам из желто-блактитной державы.

              А ездить украинцам в Эстонию на заработки довольно заманчиво. «Мы прекрасно знаем, каков средний заработок на Украине. И если сравнить с нашим средним заработком, то он, может быть, в пять, а то и в шесть раз выше», – отмечает владелец эстонской фабрики по производству мебели «Стандарт» Энн Вескимяги.

              В августе директор украинского Центра прикладной политологии Дмитрий Заборин написал в соцсети Facebook, что основными пассажирами прямых автобусных рейсов из Украины в Эстонию являются строители и разнорабочие. «Европейские братья уже недовольно брюзжат по этому поводу, наши неприхотливые граждане уронили цены на строительном рынке. По сути дела, украинцы стали здесь "таджиками", которые выполняют большинство тяжелой и грязной работы», – констатирует Заборин.

              Однако, по его мнению, эстонцам грех жаловаться, потому что русскоязычные жители, по крайней мере, держатся за эту страну. «Молодежь "титульной нации"при первой возможности рулит в Швецию, Финляндию и другие страны ЕС, а заместить их некем. Так что, при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным. Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором: там такие речи многим слаще "маргарыну"», – то ли в шутку, то ли отчасти всерьёз предлагает Заборин.

              В свою очередь, Марта Хельме беспокоит не только то, что приезжающие украинцы разбавляют состав населения. Его волнуют и практические вопросы: то, что приезжие отнимают хлеб у эстонцев и демпингуют на рынке труда. «Даже если мы говорим о людях из Ида-Вирумаа (северо-восточный уезд Эстонии, населённый главным образом русскоязычными – ВЗГЛЯД), то они, даже если не являются эстонцами, приехали сюда в советские времена и их дети и внуки проживают здесь постоянно. Они уже наши. А если мы говорим о тех, кто приезжает в Эстонию с Украины – это не наши люди. Это, конечно, проблема, потому что они отбирают рабочие места у наших людей. Приезжие готовы работать за более низкие зарплаты», – констатирует Хельме.

              Слова Хельме о необходимости ограничить возможности въезда для украинцев в самой Украине вызвали панику. Некоторые бывшие участники АТО, искренне уверенные, что на Донбассе они «защищали от агрессивной России не только Украину, но и Евросоюз», восприняли намерение эстонского министра как «удар ножом в спину».

              «Угнетенные» и «угнетатели»

              Эстонцы подтверждают, что приезжие демпингуют на рынке труда. Например, издание Postimees пишет, что собственники эстонских строительных фирм всё чаще нелегально привлекают гастарбайтеров с Украины.

              Как правило, это процесс всегда выглядит одинаково. Квартирное товарищество заключает с фирмой договор о ремонте здания. Дом обносят лесами, начинаются подготовительные работы – но почему-то бригады парней, говорящих на украинском, постоянно сменяют друг друга. Замена одной бригады на другую, как правило, оборачивается несколькими днями или даже неделями простоя. Хозяин фирмы обещает вот-вот продолжить работы, ссылаясь на огромное количество заказов. Снова подъезжает бригада украинцев, но через некоторое время они вновь исчезают – часто из-за вмешательства правоохранительных органов, организовавших рейд и выявивших нелегалов с просроченными визами и отсутствующим разрешением на работу.

              Кроме того, приезжие из Незалежной вкалывают таксистами, курьерами, уборщиками и т. д. Пытаясь оградить себя от пришельцев, обитатели Эстонии «стучат» на них в трудовую инспекцию. 

              Жители страны доносят, что украинцы отбирают у них работу и просят проверить, на законных ли основаниях трудятся приезжие. В ответ на эти просьбы Министерство внутренних дел с приходом Марта Хельме активизировало борьбу с нелегальной занятостью. Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с налоговиками и трудовой инспекцией проводят обширные проверки работодателей.

              В унисон жалобам граждан звучит информация, обнародованная недавно муниципальной полицией (МуПо) Таллина. Там отмечают, что приезжие украинские гастарбайтеры часто ездят в столичном общественном транспорте без билетов и документов.

              Нередки и жалобы на то, что приезжие исполняют свою работу некачественно, а потом обвиняют хозяев в «угнетении». Так гражданин Украины Евгений Деркачо публиковал рассказ о том, как нанялся на эстонское рыбоперерабатывающее предприятие DGM Shipping AS. Он поведал, что его заставляли работать в цеху по двенадцать часов ежесуточно, а выходных почти не давали. После этого руководитель DGM Shipping AS по маркетингу Алёна Протасова поделилась своей версией этой истории. «Так как мы сильно пострадали экономически из-за антироссийских санкций, то решили сэкономить на рабочей силе», – признает Протасова. По ее словам, Деркача заранее оповестили, чем занимается предприятие и сколько ему придется работать. «Отработав всего одну смену, Евгений сказал, что очень устал и работа слишком тяжелая. Он собрал свои вещи и, нарушив трудовой договор (не предупредив заранее и не отработав необходимое количество часов), уехал назад на Украину», – добавила Протасова.

              По ее утверждению, это был первый и, скорее всего, последний опыт предприятия по привлечению сотрудников c Украины, так как у многих недостает ни квалификации, ни чувства ответственности.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............